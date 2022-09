Vadese, grande voglia di nuova stagione per Michele Romeo: “Vorrei segnare a tutte le squadre, campionato di livello”

Vado Ligure. Ieri allo stadio “Ferruccio Chittolina” è andata in scena la presentazione della Vadese, momento inaugurale della stagione della società azzurrogranata che, con la dirigenza presente al gran completo, ha svelato i nomi dei giocatori messi a disposizione di mister Tony Saltarelli.

Tra i volti nuovi presentati non sarebbero potute mancare le dichiarazioni di Michele “Ciccio” Romeo, nuovo numero 9 della squadra il quale ha svelato: “Sta per iniziare questa nuova stagione, la prima per me con la maglia Vadese. Abbiamo parlato degli obiettivi di squadra concordando sul fatto che vogliamo arrivare il più in alto possibile, questo è già stato detto sia dal mister che dalla società. Non ci nascondiamo e secondo me considerando il gruppo abbiamo le carte in regola per fare un campionato di vertice. Personalmente invece il mio obiettivo è quello di aiutare il più possibile la squadra a raggiungere il risultato migliore.”

