Vele d’Epoca, assessore Marco Scajola: «Evento straordinario, che oggi ha un significato ancora più importante»

Imperia. «Questo è un evento straordinario, che va avanti da molti anni, ma che in questo periodo acquista un significato ancora più importante, per la città di Imperia ovviamente, ma per la Liguria e direi anche per l’Italia tutta, perché manifestazioni di questo genere, in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, una guerra, la crisi economica che è la conseguenza di quello che sta succedendo in Ucraina, porta a dare ancora più peso ai momenti di aggregazione». Lo ha detto l’assessore regionale Marco Scajola, capolista nella lista “Noi Moderati” al Senato della Repubblica, commentando la cerimonia di inaugurazione delle Vele d’Epoca di Imperia.

Oltre alla valenza simbolica, come momento di aggregazione, Scajola ha rimarcato il significato anche economico dell’evento, che porta indotto al territorio ligure. «Tra qualche settimana avremo il Salone Nautico di Genova, che è una manifestazione diversa ma di grande caratura internazionale – aggiunge l’assessore -. Serve per l’economia, serve per mettere al centro il nostro mare che è un bene meraviglioso che dobbiamo curare. Quindi anche il fatto, ad esempio, che la Liguria è la regione in Italia con il maggior numero di Bandiere Blu: questo è un grande lavoro fatto in sinergia tra enti, tra Regione, Comuni ma anche tra gli stessi operatori balneari che curano il proprio mare, quindi direi un insieme di cose che nonostante il momento difficile e le preoccupazioni che tutti abbiamo per il lavoro, per le imprese, per la situazione che stiamo vivendo, questo ci deve dare coraggio e maggiore forza, per continuare a lavorare per un rilancio soprattutto per dare un futuro forte, credibile e certo ai nostri giovani e anche più sereno ai nostri anziani».

» leggi tutto su www.riviera24.it