Vele d’Epoca, il Tricolore arriva dal cielo con i carabinieri paracadutisti “Tuscania”

Imperia. E’ arrivato dal cielo, portato dai quattro carabinieri del Primo Reggimento Tuscania di paracadutismo sportivo, il Tricolore poi issato a Calata Anselmi, per dare inizio all’edizione 2022 delle Vele d’Epoca di Imperia: la regata velica tra le più prestigiose del Mediterraneo che quest’anno conta 45 equipaggi iscritti, per altrettante “regine del mare”, che solcheranno le acque di Imperia da giovedì 8 a domenica 11 settembre.

«Quest’anno – ha affermato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, nel corso del proprio intervento alla cerimonia inaugurale – le vele, a Imperia, tornano finalmente alla normalità, con il forte desiderio di ciascuno di stare di nuovo insieme, di mostrare nuovamente il proprio sorriso non più coperto dalle mascherine». Impossibile non fare un cenno all’attuale situazione politica internazionale. “Un sorriso – ha detto Scajola – Che non deve farci dimenticare il periodo storico difficile, che stiamo vivendo: una guerra in corso da mesi, che sta avendo pesanti ripercussioni anche per la nostra realtà e tuttavia, voglio ribadirlo anche in questa occasione festosa, non c’è sacrificio economico che giustifichi di barattare i valori supremi della libertà e della democrazia».

