Ventimiglia, migranti sulle corriere senza biglietto o mascherina. La denuncia dell’Ugl

Ventimiglia. Il segretario provinciale Ugl tpl Guido Esposito e il sindacalista Simone Attanasio denunciano problemi di sicurezza sui bus della Riviera Trasporti causati della massiccia presenza di migranti che fanno spola tra il centro città e Ponte San Luigi e che spesso trovano ristoro in un campo allestito con dubbia regolarità in mezzo alla strada all’altezza di Grimaldi.

«Nulla di male se non che queste persone spesso pretendono la salita a bordo senza pagare il biglietto in evidente stato di alterazione e senza voler indossare i dispositivi di sicurezza che si ricordano essere ancora obbligatori fino alla fine del mese di settembre – denunciano i due sindacalisti -. Il più delle volte finisce con la lite tra i passeggeri ligi alle regole che percorrono la tratta ostaggio spesso e sovente del ritardo che l’autobus è costretto a subire per colpa della prepotenza di questi soggetti che sempre più spesso minacciano anche l’autista sapendo di poter rimanere impuniti».

