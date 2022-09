Verso il voto, i prossimi appuntamenti elettorali del Partito democratico

Proseguono gli impegni di campagna elettorale del Partito democratico anche nel corso del prossimo fine settimana.

Domani, venerdì 9 settembre, dalle 16 gazebo Corso Cavour angolo Via Sapri, con alle 17.30 iniziativa sulla Scuola che vede impegnati: Rebecca Galantini (segreteria provinciale Pd), Daniela Fara (responsabile scuola Pd Liguria), Daniele Montebello (candidato all’uninominale Liguria 2 per la Camera dei deputati).

Sabato 10 settembre dalle 16 gazebo Corso Cavour angolo Via Sapri, mentre alle 18 presso la Sala del Camec il giornalista Tommaso Labate intervista il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, capolista nel collegio plurinominale Liguria alla Camera dei deputati.

