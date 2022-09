Ansaldo energia, i delegati Fiom e Uilm rispondono a Marino: “Cercare di deformare la realtà è inutile e deleterio”

Genova. “Cercare di deformare la realtà dei fatti è inutile e deleterio, anche se, fortunatamente, per nulla convincente”. Così l’rsu di Fiom e Uilm di Ansaldo energia replica alla lettera inviata ieri ai dipendenti dall’ad Giuseppe Marino dove il numero uno di Aen respinge al mittente quelli che chiama i “toni allarmistici dei sindacati”.

“Stiamo gestendo tutto in modo da assicurare il prioritario interesse aziendale e occupazionale – aveva scritto fra l’altro Marino – Posizioni allarmiste tendono solo a vanificare il lavoro fatto e in corso, oltre che a danneggiare azienda e occupazione. È il momento della responsabilità, nell’interesse di Ansaldo Energia e soprattutto di tutti quanti ne fanno parte, non degli annunci e del clamore cercato a ogni prezzo”.

