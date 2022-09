Approvato piano di fattibilità bypass di Viale Italia. La procedura è sospesa in attesa di risorse per andare avanti

Ricordate il progetto di bypass di Viale Italia che il sindaco Peracchini aveva lanciato durante la campagna elettorale della scorsa primavera dopo che, nel dicembre 2021, la giunta comunale aveva approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativamente al tratto lungomare? In questi giorni con una determina apposita il Comune della Spezia ha affidato l’incarico professionale per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali alla Società Exa Engineering Srl per l’importo complessivo di € 153.214,15. Il progetto, come si ricorderà, aveva l’obiettivo di migliorare il rapporto tra la città e il mare e recuperare aree ad oggi destinate alla viabilità e all’uso pedonale in modo da poterle dotare di nuove funzioni, spostando al di sotto della quota del mare il flusso veicolare e “ricucendo” in tal modo lo spazio tra la città, i giardini ed il mare. Un’area verde urbana più ampia e senza la barriera costituita dal traffico stradale di Viale Italia su cui transitano giornalmente oltre 30 mila veicoli. Ebbene la società spezzina incaricata ha analizzato le possibili soluzioni progettuali, trasmettendo la documentazione con prot. n. 67089 del 01/06/2022, esaminata in contraddittorio con progettisti e Rup, che è stata condivisa dall’ amministrazione comunale. Amministrazione che ha deciso di approvare lo studio di fattibilità delle alternative progettuali per l’intervento di realizzazione del bypass e contemporaneamente di sospendere la procedura in attesa dell’individuazione delle risorse per la redazione del successivo livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica e per il successivo inserimento nella programmazione delle opere pubbliche.

L’articolo “C’è un mondo molto più importante dell’Europa da sola, è il Mediterraneo” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com