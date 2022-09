Grave incidente questa mattina alle 8.30 circa in via Casali a Carasco per lo scontro tra un’auto ed una moto. Sul posto il 118 con Tango1 e la Croce Verde di Carasco. Il motociclista, 50 anni, ha subito un grave trauma al rachide per cui è stato deciso il trasporto in elicottero al pronto soccorso del San Martino. Da Albenga è così’ partiuto l’elicottero Grifo che ha prelevato il paziente in codice rosso, portandolo a Genova. Sul posto per i rilievi del caso la polizia urbana.

» leggi tutto su www.levantenews.it