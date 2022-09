“C’è un mondo molto più importante dell’Europa da sola, è il Mediterraneo”

Partita stamani a Lerici la decima edizione di Mytiliade, festival dedicato ai mitili del Mediterraneo. “Quest’anno – ha osservato all’inaugurazione, nello stand di Piazza Garibaldi, il sindaco Leonardo Paoletti – si è aggiunto il sottotitolo Lerici città mediterranea, questo perché vorremmo fare di Mytiliade un momento di riflessione sul Mediterraneo. Guardiamo sempre all’Inghilterra, a Parigi, alla Germania, al Nord Europa, ma c’è un mondo che è molto più più importante dell’Europa da sola, ed è il Mediterraneo. Un mare su cui si affacciano tre continenti e migliaia di culture, e che è stato il primo tessuto di incontro delle civiltà. Ecco, vorremmo che Mytiliade diventasse l’occasione per raccontare quanto di importante è successo nei due anni precedenti (il festival ha cadenza biennale, ndr) nel Mediterraneo”. Il primo cittadino ha anche toccato, in apertura di intervento, il tema dell’intesa con i Comuni di Pietrasanta e Mougins. “Quello che abbiamo messo nero su bianco è un patto che nasce dalla consapevolezza che c’è un dna comune, fatto di cultura, di amore per il bello, per tutto ciò che è arte e fa piacere all’anima. Pietrasanta e Mougins sono realtà importantissime, il legame che abbiamo stabilito con loro è motivo di orgoglio”. Presente il sindaco pietrasantino Alberto Stefano Giovannetti: “Quello con Lerici e Mougins – ha affermato – è un patto stretto con passione e cuore. Siamo partiti subito nel segno della gastronomia e delle arti. Abbiamo tante tematiche che ci uniscono e grandi potenzialità, dobbiamo continuare sulla strada intrapresa. La prossima settimana saremo a Mougins e anche quello sarà un momento per stare insieme e condividere nuovi progetti”.

Intervenuto anche Federico Pinza, amministratore della Cooperativa mitilicoltori spezzini. “Non è un momento facile per il settore – ha spiegato – visti i problemi delle condizioni climatiche e dei rincari dell’energia – la bolletta di luglio 2022 degna 22mila euro, quella di luglio 2021 segnava 9mila, a parità di consumi. Ora stiamo progettando nuovi impianti anche a Bocca di Magra, al largo, per allontanarci un po’ dalla costa dove le condizioni per l’allevamento non sono ottimali a causa della temperatura troppo alta dell’acqua; una situazione, questa, generalizzata: i cambiamenti climatici vanno a interferire sull’allevamento di tutto il bacino mediterraneo”. Intanto, ha proseguito Pinza, “stiamo lavorando sull’immagine della categoria dei mitilicoltori e lavoreremo anche su quel che rappresenta mangiare un muscolo, un’ostrica, che vuol dire mangiare un prodotto allevato senza mangimi né antibiotici, e che va anche a sottrarre all’atmosfera anidride carbonica, che costituisce il 30 per cento dei gusci. Speriamo di far capire anche al governo che è necessario dare una mano alla categoria, perché parliamo di un alimento completamente sostenibile”. Pinza ha quindi chiuso sottolineando che “la nostra produzione è piccola, è l’1,5 per cento a livello nazionale: cerchiamo di lavorare sulla qualità e mantenerci per quello che siamo sempre stati, cioè una piccola produzione autoctona che rappresenti una regione”.

“Mytiliade è un orgoglio per la provincia e per la regione – ha concluso Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale -. Pinza ha spiegato molto bene i problemi in essere: i cambiamenti climatici, che sono sotto gli occhi di tutti, e il caro bollette, che coinvolge i mitilicoltori come in generale le famiglie e tante piccole imprese che sono a rischio chiusura: pero quindi ci sia un intervento immediato, è una vera emergenza”.

Poi il via alla manifestazione, con il giovane gelatiere Gianluca Cavi che ha presentato al pubblico un gelato da abbinare ai muscoli. QUA il link dedicato alla manifestazione.

