Elezioni politiche, Lorenzo Basso (Pd): «Sulla sanità in Liguria persa l’occasione del Pnrr»

Camporosso. «Un grande problema da affrontare in tutta la Liguria e in particolare nel Ponente, dove ci sono delle emergenze in corso, è quello della sanità. La sanità ligure è stata una società di eccellenza per molto tempo e ci troviamo oggi, invece, ad affrontare una problematica molto vasta. Non possiamo non notare come nelle regione circostanti: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, ci siano dei sistemi sanitari più efficienti in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini». Lo ha detto il candidato ligure al Senato Lorenzo Basso (Pd), a margine del dibattito “Il lavoro è dignità” che si è svolto in serata al Palabigauda di Camporosso.

Parlando di lavoro, ed in particolare di telelavoro per i frontalieri italiani impiegati nel Principato di Monaco, Basso ha dichiarato: «E’ assolutamente una priorità portare questo tema. Abbiamo visto durante la pandemia come quello del lavoro sia un tema che possa davvero dare una boccata d’ossigeno e quindi diventa prioritario risolvere questa tematica. Noi sappiamo come in questo periodo ci siano tante problematiche che stanno rimettendo in crisi l’economia. A partire dal costo dell’energia, alle problematiche infrastrutturali. Certamente non possiamo permetterci che ci siano blocchi normativi, che con consentono soluzioni che sarebbero non soltanto adeguate, ma semplici, e non dicono che possano risolvere ma sicuramente agevolare il lavoro di molte persone».

» leggi tutto su www.riviera24.it