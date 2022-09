Fai un giro in vigna coi giovani della Spezia

La produzione vinicola è un’eccellenza dell’agricoltura ligure; porta con sé un importante bagaglio di tradizioni e allo stesso tempo è fortemente calato nella contemporaneità e tocca temi legati alle

tradizioni locali e al paesaggio. Che sia la viticoltura eroica delle colline “andine” di Airole nell’estremo Ponente e delle fasce a picco sul mare delle Cinque Terre, o della viticoltura orizzontale delle piccole pianure che il dio della geologia ha voluto regalare alla Liguria, le Piane di Albenga e di Sarzana, sempre di una produzione vinicola di qualità parliamo. Modesta nella quantità ma eccellente nella qualità.

È dalla consapevolezza del valore di questa realtà che parte anche in Liguria il progetto “FAI un giro in vigna”, nato dalla sinergia tra i Gruppi FAI Giovani della regione che vogliono accompagnare giovani e meno giovani alla riscoperta del nostro territorio, unendo natura, patrimonio storico artistico e cultura enogastronomica. “FAI un giro in vigna” ha al centro del suo interesse il vino, uno dei prodotti di eccellenza della nostra regione, che porta con sé un importante bagaglio di tradizioni e, allo stesso tempo, è fortemente calato nella contemporaneità e tocca temi legati alle tradizioni locali e al paesaggio. L’evento del Gruppo Giovani della Spezia si terrà domani, sabato 10 settembre alla cantina Ca’ Lunae – Bosoni a Castelnuovo Magra, via Palvotrisia 2, con ritrovo alle 14,30; visiteremo i vigneti e la rinomata azienda che da quattro generazioni è baluardo della produzione vinicola del territorio ligure nel comprensorio della zona DOC del Colli di Luni. La visita e la successiva degustazione ed assaggio di prodotti tipici saranno accompagnate dal personale della cantina. Contributo di partecipazione: 20€ per gli iscritti FAI e i giovani under 35 (per i giovani tra i 18 e i 35 anni visita, degustazione e iscrizione al FAI alla quota agevolata di 20€); 25€ per i non iscritti FAI. Numero massimo di partecipanti: 30.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com