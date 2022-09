Gotti cambia modulo? Ampadu verso l’esordio dall’inizio

Terza trasferta e terza big di fila per lo Spezia di Luca Gotti, che arriva alla partita di Napoli con la “solita” emergenza numerica ma con qualche dubbio in più rispetto alle ultime uscite. Gotti lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: qualcosa verrà cambiato, a partire dalla difesa, dove con ogni probabilità arriverà l’esordio dal primo minuto di Ethan Ampadu, nel trio con Kiwior e Nikolaou, davanti a Dragowski. Possibile cambio modulo per le Aquile, che potrebbero giocare con il tridente offensivo e con solo due uomini in mediana, Bastoni e Bourabia, con Holm e Reca larghi nel centrocampo a quattro. In avanti le alternative scarseggiano: Nzola viaggia verso una nuova maglia da titolare, con Agudelo e Gyasi che potrebbe completare il reparto offensivo, con Strelec e Sanca opzioni dalla panchina.

SPEZIA (3-4-3): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Luca Gotti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com