Imperia calcio, i convocati ad Arenzano

Imperia. Sono 20 i convocati per la prima trasferta della stagione in campionato. Mister Alessandro Lupo nella gara in programma per domani sera, alle ore 20, al campo Gambino di Arenzano dovrà fare a meno di Puddu, Polisena e Minasso ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Prima chiamata per l’ultimo arrivato Daniele Melandri che sarà dunque subito arruolabile.

Questa la lista completa: Ardissone, Bourkaa, Bova, Campelli, Cassini, Cella, Cernaz, Fatnassi, Giglio, Guida, Jebbar, Lanteri, Melandri, Morchio, Ordisci, Paraschiva, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Taddei.

