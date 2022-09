Inflazione, Confesercenti: “Aumenta la spesa ma taglia i consumi. A rischio famiglie e imprese”

Liguria. L’inflazione aumenta la spesa, ma taglia i consumi. Secondo i dati Istat a luglio, nonostante l’avvio positivo della stagione turistica, le vendite aumentano in valore rispetto allo scorso anno, ma diminuiscono in volume per il secondo mese consecutivo, proprio a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi.

Il dato sulle vendite del commercio al dettaglio fotografa il ruolo giocato dall’inflazione nel comprimere gli acquisti in volume: rispetto allo scorso anno, la spesa aumenta del 4,2%, ma gli acquisti diminuiscono dello -0,9%. In particolare, a soffrire sono i beni alimentari, la cui domanda in parte si riduce a causa delle riaperture anche di gran parte delle attività lavorative in precedenza svolte da remoto, che provocano una ripresa dei pasti consumati fuori casa.

