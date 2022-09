“Late summer Sarzana” per chiudere una stagione di eventi

Domani sera, 10 settembre, Piazza Matteotti ospiterà l’ultima grande festa prima della fine dell’estate e l’inizio della scuola. Dalle 20 infatti inizierà “Late summer”, iniziativa promossa dall’associazione Extra Cultura con il patrocinio di Comune di Sarzana che vedrà come ospite speciale Daniele Zaffiri in arte Danijay che si esibirà a partire dalle 23.30. Dj dal 1994 e produttore dal 2003 ha iniziato la sua carriera con il singolo “Il gioco dell’amore” che lo ha portato ai primi posti della classifiche dance italiane ed europee e al terzo posto nella DeejayParade di Radio Deejay. Molto conosciuto anche in Spagna, Danimarca, Austria, Svizzera e Slovenia farà ballare con i suoi brani più famosi e conosciuti. Prima di lui sul palco si alterneranno le lezioni della Palestra Kleb, la presentazione della squadra dell’Hockey Sarzana e l’esibizione musicale degli allievi Live Music Academy.

