“Massima disponibilità a incontrare gestori strutture sociosanitarie che lamentano carenza personale a seguito del concorso”

“Massima disponibilità da parte del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti e del direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi ad incontrare già la prossima settimana gli enti gestori delle strutture sociosanitarie che lamentano una carenza di personale a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato tramite concorso di 700 infermieri e 274 operatori socio sanitari da parte delle aziende ospedaliere e sanitarie liguri”. Ne dà informazione una nota di Regione Liguria. “Le graduatorie del concorso sono state deliberate – aggiunge la nota – e, dopo la suddivisione dei vincitori tra Asl e ospedali in base alle preferenze indicate dai partecipanti, da martedì 13 settembre i nominativi saranno a disposizione per le assunzioni. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di individuare una soluzione condivisa che consenta da un lato di non pregiudicare l’operatività delle strutture e, dall’altro, di procedere con le assunzioni delle professionalità utili al rafforzamento del sistema sanitario regionale”.

