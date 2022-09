“Pavimentazione di Via Prione ancora in stato di degrado, l’amministrazione si attivi tempestivamente”

Interrogazione consigliare del Partito democratico sulla pavimentazione di Via Prione. “Nel luglio del 2021 l’amministrazione – scrivono i consiglieri Cattani, Falugiani, Frau, Giannetti, Montefiori e Raffaelli -, attraverso le parole del sindaco e del precedente assessore con delega ai Lavori pubblici, annunciava l’approvazione di delibera di giunta nella quale venivano impegnati ben “200.000 euro per la riqualificazione di circa 400 metri quadrati di pavimentazione di Via Prione”. Lo stesso sindaco poi aggiungeva: “Nel secondo mandato voglio ripensare totalmente la pavimentazione di Via del Prione, con una riqualificazione a 360 gradi”. Nonostante sia passato un anno, e nonostante annunci, impegni di spesa, relative delibere, la pavimentazione di Via del Prione si presenta ancora in stato degradato ed irregolare, con, in molti tratti, piastre di arenaria ammalorate, rotte e/o completamente saltate. In alcune porzioni della via sono ancora presenti orrendi rattoppi realizzati mediante veloce gettata di asfalto, ed effettuati in tempi addirittura precedente agli annunci sopracitati”.

“L’amministrazione non può più lasciare una delle principali vie del centro storico nello stato in cui versa, considerando anche il ritorno di un’importante presenza di turisti in città”, proseguono i consiglieri, chiedendo infine a sindaco e amministrazione “di attivarsi tempestivamente, rispettando quanto annunciato e deliberato durante il precedente mandato, ma ad oggi ancora incompiuto e, pertanto, di procedere alla sostituzione della pavimentazione di Via del Prione in condizioni degradate, ed alla rimozione dei rattoppi di asfalto; il tutto al fine di un ripristino decoroso e dignitoso della via. In cosa consista e che fine abbia fatto l’idea, annunciata dal sindaco nello scorso mandato, avente ad oggetto la riqualificazione a 360 gradi di Via Prione”.

