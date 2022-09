Pulizia rii e torrenti, il Comune accelera: ecco tutti gli interventi effettuati, in corso e previsti

Genova. Come anticipato da Genova24 prosegue il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria di Comune e Aster per la messa in sicurezza idraulica di rii e torrenti a rischio esondazione e di competenza pubblica su tutto il territorio comunale, in vista della stagione autunnale.

Il piano di interventi per l’anno 2022, individuati dall’amministrazione ed affidati ad Aster, è stato finanziato con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro. Fondi che coprono complessivamente 98 interventi di messa in sicurezza dei rivi, tra opere strutturali ed interventi di mera manutenzione, compresi quelli di pulizia dei rivi.

» leggi tutto su www.genova24.it