Recco: i fuochi migliori? Bastia espone la bandiera rosa

La Sagra del fuoco non è una gara tra quartieri, ma è usanza che dopo l’ammainabandiera avvenuto questa sera, il quartiere che ritenga di avere offerto lo spettacolo pirotecnico migliore alzi sul proprio pennone la bandiera rosa. Quest’anno non sembrano esservi stati dubbi: i fuochi migliori sono stati quelli di Bastia, affidati alla ditta Del Vicario di San Severo. Vittorio Crovetto, presidente del Comitato è orgoglioso del giudizio che quest’anno è stato largamente condiviso dal pubblico. Bastia ha sparato per primo nella seconda serata, quella di ieri giovedì 8 giorno della festa dedicata alla Madonna del suffragio.

