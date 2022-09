Sampdoria, l’inizio di stagione preoccupa: contro il Milan si punta sull’effetto Ferraris

Genova. Un inizio non proprio brillante: è facilmente riassumibile in questa maniera l’approccio alla nuova stagione della Sampdoria targata 2022/2023, una squadra costruita tra mormorii ed incertezze che, fino a questo momento, non è ancora riuscita a far dormire dei sonni sereni ai propri tifosi.

Un mercato vissuto in sordina (tranne per quanto riguarda l’entusiasmo portato dall’arrivo a Genova dell’ex Tottenham Winks, tuttavia ancora infortunato) e un bottino di soli 2 punti in 5 partite: i numeri di certo non sono dalla parte dei blucerchiati e anzi il bilancio, considerando i gol fatti e quelli subiti, rischia di aggravarsi ulteriormente.

