Savona, il Comune assume due nuove educatrici: da ottobre 10 posti in più nei nidi

Savona. Si stanno concludendo le formalità per l’assunzione delle due nuove educatrici che prenderanno servizio presso il nido Quadrifoglio in via Chiappin: da ottobre ci saranno 10 posti in più nei nidi.

“Questo risultato – dichiara l’assessore alle Risorse Umane Gabriella Branca – è stato il frutto del lavoro congiunto che abbiamo realizzato attraverso la decisione, da un lato, di non abbandonare la gestione diretta di questo fondamentale segmento e, dall’altro, con l’immediata attivazione delle procedure di mobilità per poter ottenere fin da subito l’implementazione del numero dei bimbi in questo servizio”.

