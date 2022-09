Scatta lo sciopero dei treni, possibili cancellazioni e disagi per i viaggiatori

Liguria. Possibili criticità e disagi per chi viaggerà in treno in questa giornata: i sindacati dei lavoratori di Trenitalia, infatti, hanno proclamato lo sciopero per oggi, venerdì 9 settembre, dalle ore 9 alle ore 17. Sono possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e regionali di Trenitalia: gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero.

Al momento, sula rete ferroviaria savonese non si registrano particolari disagi alla circolazione.

