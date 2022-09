Silverbus, Amt estende orari e percorso: il servizio dedicato agli over 65 arriva fino al Galliera

Genova. Nuove fasce orarie e 13 fermate in più, con un percorso esteso anche al quartiere di Carignano: queste le novità in arrivo per il Silverbus, il servizio a chiamata dedicato alle persone over 65, sperimentale e gratuito, nato dalla collaborazione tra Amt, Comune di Genova, ospedale Galliera e Università degli Studi di Genova.

Da lunedì 12 settembre il servizio viene rimodulato, con l’obiettivo di rispondere ancora meglio alle esigenze di spostamento dei passeggeri.

Le novità in arrivo partono proprio dagli orari: fino al 31 dicembre 2022 il Silverbus sarà a disposizione dei clienti dalle 7.15 alle 13 e dalle 14 alle 19.45, tutti i giorni della settimana, festivi inclusi (tranne Natale e Santo Stefano).

