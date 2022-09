Spalletti alla vigilia: “La partita con lo Spezia ha lo stesso valore di quella col Liverpool”

Dare alla partita di domani lo stesso valore di quella col Liverpool. È questo l’obiettivo di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia che andrà in scena al Maradona dove è ancora nell’aria il poker rifilato ai Reds. “Avere una concentrazione corretta su quello che è l’obiettivo – ha detto oggi l’allenatore in conferenza stampa – e non sul nome dell’avversario per farsi bello. Contano i tre punti e servono cento minuti per scrivere pagine importanti e raggiungere il quarto posto, risultato prestigioso del nostro campionato”. Così invece sul collega Gotti: “Lo stimo molto come persona e so come riesce a preparare le partite. So quello che è il suo calcio e lo abbiamo già visto in altre esperienze, è bravo a creare densità come riferimento sull’uomo e ripartire forte in contropiede con uomini di fascia che ti mettono in difficoltà. Dobbiamo ricordare – ha aggiunto in merito all’ultima sconfitta casalinga con gli aquilotti – che quello che ci è successo lo scorso anno può ricapitare se non siamo perfetti e bravi. Non dobbiamo concedere neanche un’occasione e mettere sempre in campo qualità e intensità”. Infine su Osimhen che non ci sarà per infortunio: “Abbiamo calciatori forti che possono sostituirlo, sapranno fare un’ottima prestazione”.

