Vadese, Brunasso e Bacigalupo svelano gli obiettivi stagionali: “Contenti del mercato, proveremo a migliorare il piazzamento dello scorso anno”

Vado Ligure. Mercoledì sera allo stadio Ferruccio Chittolina è andata in scena la presentazione della Vadese, squadra militante nel campionato di Prima Categoria pronta a dare del filo da torcere a qualunque avversaria. Oltre ai giocatori, per l’evento presenti in gran numero, presso l’impianto di Vado vi erano anche i vertici dirigenziali della società azzurrogranata.

A prendere la parola per primo è stato il presidente Sergio Brunasso, numero uno del club il quale ha esordito dichiarando: “Siamo veramente contenti di essere tornati in campo in maniera speriamo continuativa. È una stagione che stiamo preparando nel migliore dei modi. Qualche ragazzo ha cambiato casacca, abbiamo dovuto adeguarci per il discorso dei giovani. Siamo convinti di aver fatto un buon mercato, il gruppo storico è rimasto. Confidiamo in un campionato di livello. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare la posizione dello scorso anno, arrivare a disputare i playoff per una società giovane come la nostra sarebbe un traguardo di prestigio. Ovviamente dovremo anche dare continuità migliorandoci ulteriormente anche dal punto di vista societario e organizzativo.”

