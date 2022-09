Ventimiglia, quarantenne trovato morto alla Caritas

Ventimiglia. Un uomo di circa 42 anni, italiano, è stato trovato morto stamani intorno alle 7 alla Caritas di Ventimiglia. Al momento non si conoscono le cause del decesso del quarantenne: un indigente ospite dell’organizzazione di volontariato.

Sul luogo del ritrovamento del corpo è intervenuta la polizia scientifica per accertamenti.

» leggi tutto su www.riviera24.it