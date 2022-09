Genova. Di seguito interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 10 al 16 settembre

Fino al 30 settembre, nell’ambito dei lavori per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri – Pra’, in via Pra’, tra via Porrata e il civ. 65, sono attive queste prescrizioni:

» leggi tutto su www.genova24.it