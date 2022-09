Visori e realtà virtuale, in Italia arrancano ma rappresentano il futuro. Il pioniere spezzino: “Voglio creare una banca dei luoghi della memoria”

Visori e realtà virtuale sembrano ammennicoli da nerd, tecnologie confinate nel campo (immenso) dei videogames. Difficile pensare che saranno presto pane quotidiano per molti di noi. E invece le tendenze dicono proprio questo: in un futuro non troppo lontano a maneggiare realtà aumentata e realtà virtuale non saranno solamente i gamer, ma anche lavoratori di molteplici settori e semplici utenti privati, magari per utilizzare quella che sarà l’evoluzione dei social network oppure per visualizzare da vicino una cucina in esposizione a decine di chilometri di distanza.

A confermare questa tendenza ci sono i miliardi di dollari che vengono investiti annualmente nel comparto della realtà virtuale da parte dei grandi nomi della tecnologia. Alcuni dati. Nel 2014 le persone che utilizzavano la realtà virtuale erano 200mila, dopo quattro anni erano 171 milioni e nel 2020 il giro d’affari aveva raggiunto i 18,8 miliardi di dollari. E oggi l’80 per cento degli statunitensi ha familiarità con visori e video di realtà virtuale. Numeri, questi, che in qualche modo sembrano allontanare la piccola provincia spezzina dagli interessi di aziende come Microsoft, Intel, Google, Facebook e Sony.

