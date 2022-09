Camogli: metaverso e intelligenza artificiale. Prodigi e rischi

Siamo all’incontro con Alberto Diaspro (professore di fisica applicata all’Università di Genova) dal titolo particolarmente significativo “Ho visto cose, ovvero vedere l’invisibile: la libertà di vedere oltre nell’era del metaverso”. Parole che richiamano scenari nuovi, ma che già sono del nostro tempo, più che mai attuali.

“Suona un po’ di psichedelico, questo titolo”, ci dice subito Diaspro, che s’inoltra nella spiegazione analitica delle singole parole. Libertà va intesa come facoltà di scegliere e coltivare il proprio talento in modo autonomo; il metaverso è una realtà virtuale condivisa dove ciascuno di noi è rappresentato in tre dimensioni tramite il proprio avatar. Cosa vuol dire “vedere”? Letteralmente, percepire stimoli esterni per mezzo della funzione visivi. “Noi possiamo rappresentare solo ciò che conosciamo. Ma non sappiamo come arriviamo a conoscerlo Qui si apre lo spazio dell’invisibile, cioè di ciò che non può essere visto. L’obiettivo è, attraverso lo spazio del metaverso, trovare la chiave per entrare da qualche parte e accedere a una realtà in cui avvengono cose che non ti immagini”. Questo il concetto.

