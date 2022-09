Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure Relazioni Esterne

Intervento in zona Batterie per una donna toscana di 55 anni colta da malore. Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria con i volontari della Pubblica assistenza di San Rocco. La donna è stata stabilizzata prima che l’elisoccorso Drago la recuperasse per portarla al San Martino,

