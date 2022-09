Covid: “Da metà luglio ricoverati positivi al giorno scesi da 50 a 15”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Grazie alla campagna vaccinale, che ora può contare sull’arma in più del combinato contro Omicron, la circolazione del virus nella nostra regione continua a scendere, così come gli ospedalizzati visto che oggi abbiamo 147 posti letto occupati in media intensità, 8 meno di ieri e solo 1 ricoverato in terapia intensiva. Intanto le prenotazioni per sottoporsi al nuovo vaccino, che offre anche una copertura contro Omicron, procedono spedite visto che sono già più di 800 i liguri che si sono prenotati in 24 ore e che potranno essere vaccinati da lunedì 12 settembre”. Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità in merito all’andamento del Covid e della campagna vaccinale nella nostra regione.

