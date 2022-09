Dolceacqua, San Biagio e Soldano riunite in Antroposcene: inaugurato museo etnografico virtuale a cielo aperto

Dolceacqua. Trentaquattro chilometri di sentieri scanditi da 21 punti di interesse, che raccontano una parte del costrutto rurale di 6mila anni di storia. E’ questo, in sintesi, Antroposcene, progetto nato dalla sinergia tra i Comuni di Dolceacqua, San Biagio della Cima e Soldano, ETT Solutions, il CAI di Bordighera e la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, grazie a un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (Bando In Luce), inaugurato questo pomeriggio alla presenza degli amministratori locali che hanno promosso l’iniziativa, riuniti per l’occasione, insieme al pubblico, a Dolceacqua, in località La Colla. Un pensiero è stato rivolto all’ex sindaco del borgo dei Doria Gino Mauro, scomparso prematuramente ieri in mare a causa di un malore improvviso.

Antroposcene”, un Museo Etnografico virtuale a cielo aperto costituito da uno spettacolare percorso a ritroso fino ad arrivare ai castellari, passando dai greci, ai romani, all’epoca medievale. Questi piccoli borghi dell’estremo ponente della Liguria, nell’entroterra tra Bordighera e Ventimiglia, condividono buona parte delle loro identità culturali. Su queste colline di pietra di Flysch, dove nel tempo gli insediamenti umani hanno generato nomi di luoghi, le “nomeranze” (antica voce ligure da cui la classica “numerata” o soprannome, come luogo di rilievo), nasce “

