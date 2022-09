Elezioni politiche, Alessandro Piana (Lega): «Se vinciamo, Matteo Salvini tornerà ministro degli Interni e bloccherà sbarchi»

Sanremo. «Per quando riguarda le infrastrutture, la provincia di Imperia è rimasta la “Cenerentola” non solo della Liguria ma d’Italia. Dovrebbe essere la porta di ingresso d’Europa, ma nel corso degli anni, forse per mancanza di vision politiche, sono mancate quelle opere essenziali per poterci sviluppare come la vicina Costa Azzurra, ad esempio». Lo ha detto il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana (Lega), candidato al Senato per la Liguria, in una intervista negli studi di Riviera24.it.

E tra le infrastrutture che devono essere assolutamente realizzate, alcune hanno la precedenza. «Credo che sia necessario partire già con il progetto approvato e finanziato della Armo-Cantarana, l’Albenga-Carcare-Predosa, le varie Aurelia Bis per il collegamento su tutta la costa, il raddoppio ferroviario che attende ormai da troppi anni – ha dichiarato Piana – Sono queste le opere degne di una regione e di un paese moderno che attendiamo da troppo tempo. Poi ovviamente le varie manutenzioni alle opere che già abbiamo, come l’autostrada. E poi anche garantire la viabilità ai Comuni dell’entroterra».

