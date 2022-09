Elezioni politiche, Desiree Negri (Azione e Italia Viva): «Siamo l’alternativa a destra estrema e sinistra “accozzaglia”»

Sanremo. «Il grosso problema dell’immigrazione che abbiamo a Ventimiglia, dove la situazione è insostenibile. In questi giorni sto parlando con le persone e tutti mi dicono che è una situazione al limite: le donne hanno paura a rientrare la sera a casa da sole, gli atti di violenza sono continui, la città è veramente stanca e bisogna trovare delle soluzioni». Tra le questioni principali che il nuovo governo dovrà affrontare, c’è anche quella dell’immigrazione: a dichiararlo è Desiree Negri, candidata alla Camera dei deputati per Azione e Italia Viva, raggruppamento “alternativo” che ha come capo della forza politica l’onorevole Carlo Calenda.

Ma i temi affrontati nell’intervista registrata negli studi di Riviera24.it dalla candidata alla Camera sono tanti. In primis quello della sanità: «Sono stata al Santa Corona di Pietra Ligure per portare la mia solidarietà e per rendermi un po’ conto della situazione dopo l’incendio doloso che c’è stato – dichiara -. E mi sono resa conto che, al di là dei danni provocati dall’incendio stesso, le strutture purtroppo sono da ammodernare».

