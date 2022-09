Il rammarico di Agudelo: “Rabbia nello spogliatoio, prenderci un punto sarebbe stato importante”

Dopo il ko contro il Napoli, Kevin Agudelo ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dello Spezia, che esce dal Maradona con l’amaro in bocca: “La partita l’abbiamo preparata più sulla ripartenza. Abbiamo creato un paio di azioni e potevamo fare di più, ma in generale credo che abbiamo fatto una bella partita e potevamo portare un punto a casa. Nello spogliatoio c’era un po’ di rabbia da parte di tutti, potevamo portare a casa un punto importante. Col Napoli non è facile, è una squadra fatta bene con giocatori importanti, per il nostro campionato poteva essere importante fare un punto”. Poi un cenno sul nuovo ruolo disegnatogli per questa stagione da mister Gotti: “Io faccio quello che dice il mister, ora mi chiede di fare questo lavoro qua perché sono bravo a recuperare palloni, com’è accaduto nel primo tempo su Ndombele”.

