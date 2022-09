Nel cuore della Città dei Fiori apre il nuovo ufficio dell’agenzia immobiliare Tema Casa

Sanremo. Dal 2014 l’agenzia immobiliare Tema Casa di Sanremo, con sede in corso Felice Cavallotti 139, è il punto di riferimento per chi desidera comprare, affittare o vendere un’abitazione nella Città dei Fiori.

Attenzione al cliente e disponibilità a soddisfare ogni sua esigenza sono i capi saldi dell’agenzia che ora ha deciso di ampliare i propri servizi con un nuovo ufficio nel centro di Sanremo, in via Roma 117, la cui apertura è prevista per lunedì 12 settembre. Per la speciale occasione, tutti i clienti che passeranno presso la nuova sede riceveranno un piccolo omaggio.

