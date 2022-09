Oltre al comune capoluogo, il tour elettorale di Melley passa anche da Lerici

Di seguito l’agenda elettorale di Guido Melley, candidato al Senato per la coalizione di centrosinistra: sabato 10: dalle 10.30 a Lerici; pomeriggio dalle 16 al gazebo di Alleanza Verdi-Sinistra e del Pd in corso Cavour; in serata al Camec per intervista di Labate con Andrea Orlando; domenica 11 dalle 11 a San Terenzo per incontri con la cittadinanza ed al gazebo Pd. Infine lunedì 12 alle 19 incontro con il Collegio dei Geometri della Spezia presso la sede di via Persio.

