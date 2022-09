Ospedaletti, da stazione dei treni a locanda per ciclisti: ecco come sarà il nuovo bike hotel

Ospedaletti. E’ pronta a rinascere l’ex stazione ferroviaria della citta delle rose, destinata a trasformarsi in una locanda-bike hotel vista mare ai piedi della pista ciclabile. Dismessa il 24 settembre 2001 a causa dell’aperutra della nuova tratta di raddoppio tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti, il vecchio scalo ferroviario di via Cavalieri di Malta giace in stato di abbandono dal 2011, quando è stato effettuato l’ultimo intervento manutentivo di rifacimento degli intonaci esterni, in prospettiva di un possibile acquisto dell’immobile da parte dell’amministrazione comunale (giunta Crespi), che avrebbe voluto riconvertire la struttura a sede del municipio.

La storia più recente ha dimostrato che le ambizioni di recupero con finalità pubbliche dell’ex stazione viaggiavano su un binario morto. Infatti, nel 2021 è l’imprenditore Paolo Picone, titolare dei noli bici e di alcuni punti ristoro della ciclabile, a rilevare l’edificio messo all’asta da Area24, società in liquidazione, per la cifra di circa 1 milione di euro, con l’obiettivo di realizzare un albergo al servizio degli appassionati della bicicletta. Ora quel progetto, disegnato degli architetti dello studio Calvi-Ceschia-Viganò di Sanremo, potrebbe concretizzarsi nell’arco di un paio di anni. Il primo ok informale della Soprintendenza alle Belle Arti è già arrivato. Si attende il cambio di destinazione d’uso, da uffici pubblici a struttura turistica ricettiva, che l’amministrazione Cimiotti deve approvare in consiglio comunale. A quel punto i lavori potranno partire. Questione di mesi.

