Padel, via alla campagna al Circolo Tennis Spezia

“Open day” gratuito, per chiunque voglia “assaggiare” questo fenomeno sportivo in piena espansione che è il “padel”, al Circolo Tennis Spezia lunedì 12 e mercoledì 14 (ricordiamo che a San Venerio ci sono in materia due eccellenti campi di fresca costruzione) nonché venerdì 16 Settembre dalle 14 alle 17. I corsi per bimbi e ragazzi dai 4 ai 18 anni partiranno poi il 3 Ottobre, con lo stesso orario e lezioni di un’ora e mezza dal lunedì

al venerdì, per proseguire fino al 31 Maggio 2023. I tecnici che vi sovrintendono sono Alice Caporilli, istruttore federale di tennis e appunto anche di padel di 2.o grado, inoltre laureata in Scienze motorie per lo sport e la salute e Lorenzo Melluso, istruttore di padel di 1.o. I prezzi variano secondo il numero settimanale di lezioni e la quantità di quote; per informazioni si può comunque telefonare al numero di cellulare: 338 / 8719711. Infine non vengono meno al club di San Venerio nel frattempo gli stessi corsi di ginnastica, nuoto e acquagym, pure con avvio il prossimo 3 Ottobre…info allo 0187 / 503557.

