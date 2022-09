Politiche 2022, inizia la parata dei big: oggi a Genova il segretario del Pd Enrico Letta

Genova. È Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, il primo big della politica nazionale a fare tappa a Genova per la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. L’appuntamento è questa mattina alle 11.00 al cinema Sivori in salita Santa Caterina per un incontro che vedrà la partecipazione di altri esponenti e candidati dem.

Insieme a Letta ci saranno l’eurodeputato Brando Benifei e il ministro del Lavoro e capolista alla Camera Andrea Orlando. A introdurre la giornata saranno Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd genovese e capogruppo a Tursi, e Valentina Ghio, segretaria regionale e sindaca di Sestri Levante, oltre che seconda in lista per la Camera. Presenti anche gli altri candidati alla Camera e al Senato.

