I delfini sono di casa nel nostro mare e purtroppo qualcuno ogni tanto muore. Questa mattina nella spiaggia degli archi, a Rapallo, è stata trovata la carcassa di un esemplare. Il Comune ha attivato la macchina per ritirare al più presto la carcassa che prima di essere conferita in una discarica specializzata (a spese del Comune) verrà esaminata per capire le cause della morte: traumatica o naturale.

