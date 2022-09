Sampdoria, Giampaolo: “Dopo l’espulsione di Leao arbitraggio a senso unico”

Genova. Difficile fare analisi dopo una direzione arbitrale che ha compiuto tanti errori da una parte e dall’altra. La Sampdoria esce a bocca asciutta dal Ferraris. Stavolta non riesce il recupero in extremis grazie a Maignan che salva nel finale e ai nervi che saltano dopo l’ennesimo fischio di Fabbri che fa infuriare Giampaolo a tal punto da costargli un cartellino rosso.

Tante imprecisioni nel primo tempo, brividi a ogni accelerazione ma la Sampdoria in qualche modo era riuscita a trovare il pareggio, giocando 10 contro 11 per tutta la ripresa dopo l’espulsione di Leao. La superiorità numerica però non è sembrata così evidente in campo, anche se il rigore fischiato con l’intervento del var ha tagliato le gambe ai blucerchiati nel loro momento migliore. È andata meglio con l’ingresso di Gabbiadini a livello offensivo.

» leggi tutto su www.genova24.it