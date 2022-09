Sanremo, anziano bloccato in casa con un femore rotto. Salvato dai vigili del fuoco

Sanremo. Emergenza in piazza Colombo questa sera intorno alle 20 per un anziano bloccato in casa da due giorni a causa di una frattura a un femore che gli ha impedito i movimenti. Sono stati i vigili del fuoco a salvare l’uomo, residente al terzo piano della palazzina situata all’altezza dell’immobiliare Cova.

Ad allertare i soccorsi è stato un vicino del ferito che ha sentito le urla provenire dall’appartamento confinante. L’intervento ha visto entrare in azione l’autoscala del 115 perché l’uomo si trovava accasciato vicino al portone d’ingresso. Rischioso forzarlo. I vigili del fuoco sono entrati dalla finestra, aprendo ai medici dall’interno. A portare le prime cure sono stati i sanitari della Croce Rossa. Sul posto presenti i carabinieri che hanno momentaneamente chiuso al traffico lo slargo centrale.

» leggi tutto su www.riviera24.it