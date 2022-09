Schianto nella notte a Vallecrosia, grave politeama per turista lombardo

Vallecrosia. È stato trovato riverso sull’asfalto, incosciente e con un grave politrauma, il motociclista di 50 anni, G.I., turista lombardo che intorno all’una della scorsa notte è rimasto vittima di un incidente in moto sul lungomare Guglielmo Marconi di Vallecrosia. Sembra che l’uomo abbia percorso via Primo Maggio e da lì abbia poi svoltato verso Camporosso: nella manovra, però, per cause ancora in fase di accertamento, il cinquantenne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

A soccorrerlo è stato il personale sanitario con un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia: l’uomo è stato intubato e trasferito in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con un volo notturno dell’elisoccorso Grifo.

