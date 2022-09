“Sul Modello Genova tanta propaganda di Bucci, ora servono i fatti”. Letta a Genova lancia la rincorsa finale del Pd

Genova. “Dobbiamo mettere da parte la propaganda. Sul modello Genova, da parte da parte di Bucci e della destra abbiamo sentito tanta propaganda, nella prossima legislatura servono i fatti, con un governo nazionale che deve prendere il Pnrr e applicarlo in ogni suo ambito. Questo è l’impegno che ci prendiamo, un impegno forte perché crediamo sia fondamentale per il paese”.

Queste le parole di Enrico Letta, il segretario nazionale del Partito Democratico oggi a Genova per incontra i candidati e lanciare gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale. E per preparare la volata va giù duro su uno dei terreni forti della coalizione di centro destra, per lo meno in Liguria, vale a dire le grandi opere e la ‘messa a terra’ del Pnrr.

