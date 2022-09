A-12: traffico intenso verso il Nord e l’apertura delle scuole

Alle 20.16 traffico intenso con rallentamenti e code in Autostrada tra Chiavari e l’allacciamento alla A-7; alle 18,37 un incidente tra una moto e un’auto in A-12 tra Lavagna e Chiavari, risoltosi in realtà con una lieve lesione ad un motociclista, aveva già causato rallentamenti.

Con l’apertura delle scuole, sono molti i turisti che abbandonano la Riviera in cui resta tuttavia forte la presenza di stranieri, soprattutto europei. La temperatura sempre alta invoglia comunque chi non ha impegni in città a restare in Liguria e sapremo solo in seguito se nella scelta influisce la possibilità per molti di lavorare da casa. Oltre la tenuta del bel tempo, ad incentivare le presenze di ospiti a settembre influirà l’apertura del Salone Nautico. Nel frattempo molti negozianti abbassano le saracinesche perché anche per loro è giunto il periodo delle ferie.

