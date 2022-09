Agriturismi liguri, Piana: “Giugno più 43 per cento di presenze, stabili dati luglio e agosto”

“Gli agriturismi rappresentano un potente veicolo per promuovere l’ospitalità e le nostre tradizioni. Secondo il recente rapporto sul Turismo enogastronomico italiano a cura di Roberta Garibaldi dal 2010 le aziende agrituristiche in Italia sono cresciute di oltre 5 mila unità (+25% circa). La Liguria si fa forte di 727 agriturismi iscritti nella banca dati regionale così ripartiti: 147 a Genova, 247 a Imperia, 187 a Savona e 146 su La Spezia”. Lo sottolinea in una nota il vice presidente regionale Alessandro Piana, assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo dell’entroterra e al Marketing territoriale. “Un comparto da sostenere – prosegue Piana -, sicuramente favorito della restart di questa estate che ha riguardato anche, in generale, gli arrivi e le presenze nei Comuni dell’entroterra, sempre più apprezzati. Ad esempio, se paragoniamo le presenze del mese di giugno 2022 sullo stesso periodo del 2021, l’incremento è del 43% circa. Pressoché stabili i dati comparati di luglio e agosto. Risultati come questi ci spronano a continuare a sostenere queste realtà e a rilanciare le peculiarità del nostro entroterra”. Nella nota del vice presidente si ricorda altresì che fino al 25 ottobre è aperto un bando con un finanziamento di 3 milioni di euro sulla misura 6.4 del PSR dedicato a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole; informazioni e modulistica sul sito Agriliguria, a questo link.

