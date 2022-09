Stamattina alle 10.30 circa a Carrodano inferiore, lungo la via Aurelia si è verificato un incidente stradale la cui dinamica al momento non è chiara, in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine. Sono intervenuti il 118 della Spezia con Delta 3 e la pubblica assistenza di Brugnato. Un uomo di 37 anni ha riportato un grave trauma cranico. E’ stato allertato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha trasportato il paziente in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova.

