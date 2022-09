Chiavari: appuntamento all’Economica con Camillo Sbarbaro

Da Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca e Vicepresidente della Società Economica

“Voci in giardino”, 7° appuntamento: Giampiero Costa, Enrico Testa e Francesco De Nicola parleranno dei libri di Camillo Sbarbaro da loro curati: Poesie e prose (Mondadori, Meridiani) e Vedute di Genova (De Ferrari). Venerdì 16 settembre 2022 alle ore 18.

­Come ha scritto il poeta Maurizio Cucchi, “tornare oggi alla poesia di Camillo Sbarbaro è un’opportunità da non perdere. Per varie ragioni, a partire dall’impeccabile durata (anzi, dell’accrescersi del suo valore nel tempo) dell’opera, per la sua verità di umana, esistenziale testimonianza nell’arte della parola, pur nei suoi turbamenti e nelle sue interne contraddizioni”.

