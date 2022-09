Imperia. Presente alla cerimonia di chiusura dell’edizione 2022 delle Vele D’Epoca anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa che non solo fa il punto sulle prossime quarte dosi di vaccino in programma da fine mese ma sottolinea l’importanza di eventi come le Vele d’Epoca per un « ritorno alla normalità che aspettavamo da due anni»

Che inverno ci aspetta per il covid?

» leggi tutto su www.riviera24.it